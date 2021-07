Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, sustine ca 1,9 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor intra in tara in acest an, in octombrie - noiembrie, iar platile pentru proiecte "vor incepe imediat", anunța Agerpres. "PSD iar bate…

"PSD iar bate campii despre PNRR. 1,9 miliarde de euro vor intra din PNRR in tara in acest an. Prefinantarea de 1,9 miliarde va intra in tara imediat dupa aprobare, in octombrie - noiembrie. Platile vor incepe imediat, unele pentru proiecte deja in derulare iar cele mai multe, pentru proiecte care sunt…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a discutat, luni, cu vice-presedintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Alain Pilloux, despre oportunitatile de finantare ale programelor europene care debuteaza in acest an, atat prin Planul National de Redresare…

- ​Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene spune ca în luna noiembrie 2021 Comisia Europeana va trimite în România 1,3 miliarde de euro, sub forma de avans, prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Planul National de Redresare si Rezilienta urmeaza sa fie depus oficial, astazi, la Comisia Europeana, acesta urmand sa fie prezentat public in 2 iunie. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, afirma ca Romania va fi printre putinele state membre ale Uniunii Europene care…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) reprezinta pentru Romania un moment de restart, pentru ca acesta creeaza premisele pentru o mai buna functionare a institutiilor statului si ne putem asigura ca si fondurile europene de coeziune vor avea impactul asteptat in economie, a declarat,…

- Ajustarea bugetului Planului National de Redresare si Rezilienta de la 42 miliarde euro la 29,2 miliarde euro a presupus si modificarea alocarilor pentru proiectul Romania Educata, care va beneficia de 3,7 miliarde euro, respectiv 12% din PNRR, conform unei declaratii comune a ministrului Investitiilor…