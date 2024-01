Stiri pe aceeasi tema

- Veteranul Razvan Gavriloaia, in varsta de 40 de ani, a fost principalul marcator al echipei CSU Suceava in sezonul de toamna al Ligii Naționale la handbal masculin.Conform unei statistici a FRH, extrema dreapta a universitarilor ocupa locul 6 intr-un clasament al golgheterilor din Liga Zimbrilor, ...

- Atacantul original din Mali, Moussa Samake este golgheterul echipei de fotbal al Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare. Jucatorul imprumutat de la CFR Cluj a jucat primul meci in tricoul echipei satmarene abia in etapa a 3-a a campionatului ligii a 3-a, dar a avut o prestație excelenta, marcand…

- Gaudeamus, editia 30: Cea mai ravnita carte a targullui, de Ana Blandiana. Topul vanzarilor„Mai mult ca trecutul”, de Ana Blandiana, carte aparuta la editura Humanitas, a fost desemnata „cea mai ravnita carte a targului”, la editia Gaudeamus Radio Romania cu numarul 30 care s-a incheiat duminica…

- Cei mai mari jucatori de pe piața construcțiilor de cladiri din Alba. TOPUL firmelor din județ, pe categorii Cele mai tari firme din domeniul construcțiilor de cladiri rezidențiale și nerezidențiale din Alba au fost premiate recent de catre Camera de Comerț și Industrie. Cu echipe bine pregatite și…

- CSU Alba Iulia a facut un pas mare spre calificarea in play-off-ul seriei a IX-a a Ligii a 3-a, caștigand pe „Cetate”, de o maniera categorica, derby-ul „de Alba” cu conjudețenii de la Metalurgistul Cugir, scor 3-0 (0-0), reușite semnate, dupa pauza, de M. Șerban (46) și Serebe (53), in acel interval…

- VIDEO: Alexandru Pelici și-a inceput mandatul la CSM Unirea Alba Iulia: “Pas cu pas, vrem in play-off! E o bucurie ca am revenit”! Antrenorul Alexandru Pelici și-a inceput mandatul la CSM Unirea Alba Iulia, miercuri, 1 noiembrie, fiind prima zi in care pregatirea “alb-negrilor” a fost condusa de tehnicianul…

- CSM Unirea Alba Iulia, primul eșec la Under 19, in derby-ul de pe „Cetate” cu Transilvania Bistrița CSM Unirea Alba Iulia a suferit prima infrangere in Seria 9 a Campionatului Național Under 19, dupa 8 partide adjudecate. Echipa lui George Țalnar a pierdut, pe terenul principal al Stadionului „Cetate”,…

- Derby “de Alba” incendiar: CSM Unirea Alba Iulia – Metalurgistul Cugir! CSU Alba Iulia – test la Bistrița, Industria cauta victoria Ultima etapa a turului Seriei 9 din Liga 3 se anunța una extrem de tare, in condițiile in care sunt prevazute intalniri intre primele 6 clasate, respectiv ultimele 4 din…