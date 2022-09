Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Cioaca, soțul Elodiei Ghinescu, și-a dat in judecata propriul fiu, Patrick, acum in varsta de 17 ani.Cristian Cioaca a depus la Curtea de Apel Brașov o contestație in anulare pentru ”alterarea integritații datelor informatice”, in legatura la un dosar inceput in 2011 și finalizat 3 ani mai…

- Condamnat definitiv pentru omor, Cristian Cioaca a inaintat o acțiune penala și l-a chemat in instanța pe propriul fiu, Patrick. Cristian Cioaca a depus la Curtea de Apel Brașov o contestație in anulare pentru ”alterarea integritații datelor informatice”, in legatura la un dosar inceput in 2011 și finalizat…

- La 8 ani dupa ce a fost condamnat definitiv pentru omor, Cristian Cioaca (46 de ani) face o mișcare surprinzatoare din spatele gratiilor. Soțul Elodiei Ghinescu a inaintat o acțiune penala și l-a chemat in instanța pe propriul fiu, Patrick. Fiul, cumnatul și hackerul, chemați in instanța de Cristian…

- Un barbat in varsta de 44 ani, originar din Hancești, a fost condamnat prin sentința Judecatoriei Chișinau la 13 ani de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Barbatul este condamnat pentru omorul unui pensionar in varsta de 69 de ani, transmite Jurnal.md . Astfel, potrivit…

- UPDATE: Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu, a ieșit azi din inchisoare. Judecatorii Curții de Apel au respins ca nefondat apelul facut de procurorii DNA. Decizia este definitiva. —– Adrian Mititelu Jr a anuntat, miercuri, ca tatal sau, Adrian Marin Mititelu (54 de ani), va fi eliberat din inchisoare…

- UPDATE: Patronul FCU Craiova, Adrian Mititelu, a ieșit azi din inchisoare. Judecatorii Curții de Apel au respins ca nefondat apelul facut de procurorii DNA. Decizia este definitiva. —– Patronul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, se pregatește de eliberarea din inchisoare. Adrian Mititelu Jr…

- Patronul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, se pregatește de eliberarea din inchisoare. Adrian Mititelu Jr a anuntat, miercuri, ca tatal sau, Adrian Marin Mititelu (54 de ani), va fi eliberat din inchisoare in urma unei decizii a Curtii de Apel Craiova. Curtea de Apel Craiova i-ar aprobat azi…

- Paul al Romaniei, dat in urmarire in decembrie 2020 dupa ce a fugit din țara inainte de a fi condamnat definitiv de instanța suprema la 3 ani și 4 luni de inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa, a fost prins la Paris. „In urma cooperarii polițienești internaționale,…