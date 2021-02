Stiri pe aceeasi tema

- Sportivul Oscar Pistorius, cel care a ucis-o din greșeala pe iubita lui, Reeva Steenkamp, este posibil sa fie eliberat mai devreme din inchisoare. Rudele fetei sunt extrem de deranjate de decizia judecatorilor.

- Crinuta Dumitrean, fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), a fost condamnata astazi, 27 noiembrie, de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani si 3 luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzata de DNA ca a primit o mita de 400.000 euro de la omul de afaceri…

- LA RACOARE… Instanta barladeana a dat sentinta in dosarul privind faptele unui tanar din Barlad, recidivist. Acesta a fost condamnat la un an si sase luni inchisoare cu executare pentru ca a talharit un minor de telefon. Individul, judecat in stare de arest preventiv, a contestat decizia instantei barladene…

- O tanara din Bihor este data in urmarire nationala, iar iubitul ei se afla deja dupa gratii dupa ce au fost condamnati definitiv la detentie pentru talharie calificata. Cei doi jefuiau prostituate luate la ocazie din razbunare.

- Rudele unui pacient decedat din cauza COVID au avut parte de o experiența terifianta in momentul in care a trebuit sa ridice cadavrul din Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj. A doua zi, dupa ce rudele barbatului au fost anunțate despre deces, au mers sa ridice trupul neinsuflețit pentru…

- ■ inculpatul de 66 de ani a fost condamnat la 9 ani de inchisoare ■ a contestet sentinta, iar pedeapsa a fost redusa la 7 ani ■ a siluit o tinara cu probleme psihice in apropierea Manastirii Bistrita ■ Un bunic in virsta de 66 de ani, va sta la inchisoare 7 ani, dupa ce […] Articolul Viol linga manastire,…

- Scandal in urma devastatorului incendiu de la Spitalul din Piatra Neamt. Rudele celor decedati sunt purtate pe drumuri, totul din cauza birocratiei. Constantin Teslaru, fiul unei victime din spitalul groazei, spune ca pierde timp acum cu o ștampila care ii este ceruta. „Pana acum nu mi s-a spus nimic…