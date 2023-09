Stiri pe aceeasi tema

- Fostul polițist Cristian Cioaca este de negasit, de saptamana trecuta, de cand a fost eliberat condiționat, din penitenciar. Contactata de Playtech Știri, mama Elodiei este de parere ca el ar fi gazduit de mama sau de sora lui, intr-una dintre casele lor de la țara, din Județul Argeș: ”O fi intrat in…

- Emilia Ghinescu din Brașov iși plange și acum fiica disparuta in urma cu 16 ani. Fostul politist a fost condamnat initial la 22 de ani de inchisoare pentru uciderea soției sale , insa in iunie 2014 Curtea de Apel Pitesti i-a diminuat pedeapsa. A fost condamnat la 15 ani si opt luni de inchisoare din…

- Mama Elodiei, avocata disparuta fara urma in 2007, este revoltata ca fostul sau ginere a fost eliberat condiționat din inchisoare. Cristian Cioaca este liber, dupa ce a executat 9 ani din condamnarea pentru uciderea soției sale.

- Fostul polițist Cristian Cioaca, condamnat in 2014 pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu, a fost eliberat din inchisoare. Imbracat lejer și purtand pe cap o șapca cu „POLICE”, Cristian Cioaca a parasit sediul inchisorii, in jurul orei 16:45, cu doua bagaje dupa el și cateva sacoși de rafie.…

- Tribunalul Argeș a decis luni, 22 august, eliberarea condiționata a fostului polițist Cristian Cioaca. Decizia instanței este definitiva.Cristian Cioaca a fost condamnat definitiv in 2014 la la 15 ani și 8 luni de inchisoare pentru uciderea soției sale, Elodia Ghinescu. Elodia a disparut in 2007, iar…

- Pe data de 19 iunie 2014, Cristian Cioaca a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru lovituri cauzatoare de moarte in cazul avocatei Elodia Ghinescu. La instanța de fond, fostul polițist primise o sentința 22 de ani de inchisoare.Cristian Cioaca se afla inchis de 11 ani in…

- ”Elodia” este cel mai cunoscut caz de dispariție din Romania. Avocata a disparut fara urma in anul 2007 si a fost declarata moarta dupa cinci ani de zile. Ulterior, soțul ei, Cristian Cioaca, a fost judecat și condamnat pentru ca ar fi ucis-o, dar acum are șanse mari sa fie pus in libertateRecent, avocata…