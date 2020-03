Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Busoi, europarlamentar si vicepresedinte al PNL, sustine ca guvernarea liberala ar trebui sa pregateasca de pe acum o posibila „criza econoica”, fiind nevoie de un plan de masuri.

- Europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, e de parere ca Romania trebuie sa fie pregatita sa infrunte nu doar criza de sanatate publica provocata de noul coronavirus, ci și de criza economica care va urma. ”In ultimele zile, am vazut cu toții ca gripa generata de noul coronavirus ia amploare.…

- "In ultimele zile, am vazut cu toții ca gripa generata de noul coronavirus ia amploare. Guvernul Romaniei a luat masurile necesare pentru a preveni atat cat se poate efectele unei epidemii. Executivul este mobilizat, situația este monitorizata ora de ora. S-au luat masuri dure, dar necesare in aceste…

- Dacian Cioloș a declarat ca un test de capacitate pe care Romania nu iși permit sa-l pice este criza cauzata de coronavirus. Liderul PLUS a precizat ca, in cazul in care scapa de sub control situația, atunci trebuie sa fim pregatiți și de o criza economica.„Criza cauzata de coronavirus este…

- Ministrul interimar al Finanțelor Publice, Florin Cițu, a declarat, joi, la inceputul ședinței de Guvern, ca in prima saptamana a lunii martie vor fi finalizate procedurile de achiziție...

- Adrian Vasilescu, consilier BNR: Romania nu se afla in pragul recesiunii! Dupa ce ministrul de Finante, Florin Citu, a avut mai mult interventii in care a amintea de o crioza economica, Adrian Vasilescu, consilier BNR, a vorbit despre posibilitatea unei recesiuni in Romania. „€Cand vorbim despre recesiune…

- PSD a transmis miercuri, in contextul conflictului dintre SUA și Iran, ca Romania trebuie sa iși reafirme angajamentele sale fața de NATO și Statele Unite și a exprimat temeri legate de posibile efecte economice.„Partidul Social Democrat considera ca Romania trebuie sa trateze cu responsabilitate…

- Toate prognozele pentru Romania, inclusiv cea mai optimista, de 4,1%, apartinand Guvernului, indica o incetinire a ritmului de crestere economica pentru acest an fata de anii anteriori, fiind in linie cu tendi...