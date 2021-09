Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ”Malmkrog”; in regia lui Cristi Puiu, a castigat Marele premiu si Trofeul Uniunii Cineastilor pe anul 2020, la cea de-a 50-a editie a Galei premiilor UCIN, conform Agerpres. Potrivit g4media.ro, pelicula a mai fost recompensata cu premii pentru interpretare masculina rol secundar – Istvan Teglas,…

- Vedeta spaniola Penelope Cruz a castigat sambata, la Venetia, premiul pentru cea mai buna interpretare feminina cu rolul din pelicula "Madres Paralelas", o noua colaborare cu regizorul sau preferat, Pedro Almodovar, transmite AFP. "Multumesc Pedro, tu ai creat o magie, te ador", i-a transmis…

- Premiul "Stefan Iordache", Marele Premiu al Galei Tanarului Actor - HOP, a fost castigat sambata seara, in Gala de inchidere, de actrita Oana-Elena Antonovici, in varsta de 35 de ani, din Bucuresti, absolventa a Universitatii de Vest din Timisoara, promotia 2019. Oana-Elena Antonovici a fost…

- Saptamana care tocmai se incheie a adus mare bucurie iubitorilor de teatru constanteni Numele orasului lor s a auzit de mai multe ori in cadrul celei de a 29 a editii a Galei Premiilor UNITER, care a avut loc pe 19 iulie, in Sala Mare a Teatrului National I. L. Caragiale din Bucuresti.Regizoarea Diana…

- Beatrice Rancea a fost din nou chemata la audieri, de procurori, marți. Rancea a fost plasata din nou sub control judiciar dupa ce, in urma cu 11 zile, scapase de aceasta masura. Procurorii DIICOT au dispus din nou punerea sub control judiciar a Beatricei Rancea, marți, pentru o perioada de inca 60…

- „Colectiv” a fost desemnat cel mai bun film la Gala Premiilor Gopo 2021. Alexander Nanau a primit premiul pentru cel mai bun regizor. Cel mai bun lungmetraj: „Colectiv” (regia Alexander Nanau) Cea mai buna regie: Alexander Nanau, pentru documentarul „Colectiv”. Regizorul Alexander Nanau nu este prezent…