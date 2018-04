Cristi Gheorghe, Twispay, la interviurile ecomTEAM 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape trei sferturi din vanzarile Fashion Days vin din mobile: 60% din aplicatie si 15% din site-ul accesat din browserul telefonului, a declarat Robert Berza, CEO-ul companiei, la interviurile ecomTEAM 2018. Acesta se asteapta la o crestere a ponderii mobilului in total accesari si vanzari, dar…

- Neatza iți vine in ajutor și te ajuta sa redevii ușor! Urmarește emisiunea dis de dimineața și trimite un mail pe [email protected] cu raspunsul la intrebarea Flaviei. Daca raspunsul tau e cel mai interesant, te alegi cu aparatul multifuncțional WAYFLEX FOLDING STEPPER, de la AloShop.

- Ca in fiecare saptamana, vinerea de la ora 12.00, Dana-Ruxandra Panghe (beauty editor UNICA) ne prezinta noutațile in frumusețe! In ediția de vineri, 16 martie, alaturi de Catalina Stoica, nail expert Beauty District, am vorbit despre manichiurile anului 2018. Urmarește clipul și afla ce forme și lungimi…

- Antreprenorii interesati sa-si perfectioneze tehnicile de vanzare pot participa gratuit la o noua serie de cinci cursuri online, sub forma de webinarii sustinute de specialisti din agentiile partenere Google. Cursurile online dureaza o ora iar fiecare sesiune are alocate 20 de minute pentru intrebari…

- Platforma eCommerce VTEX, una dintre cele mai renumite la nivel mondial, alaturi de Google, eMag, RTB House, Customsoft, experti din zonele de marketing, Analytics si SEO vor fi prezenti la editia a 8-a a ecomTEAM, unul dintre cele mai mari evenimente de comert online din regiune. Pana pe 15 februarie…

- Magda este cea care ne prezinta vremea de la Pro Tv – vine cu vești bune, cu soare, dar și cu altele mai puțin bune, cum ar fi vremea aspra din timpul iernii. Cu toate acestea, Magda este o fire vesela, iar acest lucru se reflecta și in hainele pe care le poarta. Nu-i place sa mearga la cumparaturi…

- A. Lazar, "increzator ca judecatorii de la CCR vor da o decizie istorica" Procurorul General al României, Augustin Lazar Foto: Agerpres. Ministerul Public urmareste cu atentie procedura de verificare a constitutionalitatii noilor legi ale justitiei, a declarat astazi procurorul general,…

- Andrei Petrescu, reprezentant al Consiliului Elevilor Bucuresti, vine joi, de la ora 12.00, la interviurile Libertatea. Vom vorbi despre ultimele schimbari in regulamentul scolilor: elevii nu vor mai face serviciu pe scoala si trebuie sa-si lase telefoanele intr-un loc special amenajat, in timpul orelor.…