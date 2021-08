Cristi Dănileț în vizită la școala SMART din Ciugud: „mai mare dragul să mergi la scoală” Cristi Danileț in vizita la școala SMART din Ciugud: „mai mare dragul sa mergi la scoala” Cristi Danileț in vizita la școala SMART din Ciugud: „mai mare dragul sa mergi la scoala” „La intrarea in școala fiecare copil este identificat de un aparat special, iar directorul știe cine nu a ajuns. Alt aparat masoara temperatura. Copiii invața sa se imprieteneasca cu tehnologia – toți primesc tablete, luminile se aprins senzorial, se regleaza temperatura ambientala, aerul se purifica zilnic cu un aparat special. Baile sunt foarte curate, apa e activata cu senzori. Tablele sunt smart și magnetice și exista… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

