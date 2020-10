In prezent, Cristian Chivu (40 de ani) locuiește in Milano alaturi de soția lui, Adelina (38 de ani), și de cele doua fiice ale cuplului, Natalia (11 ani) și Anastasia (10 ani). Cristi Chivu a implinit 40 de ani! Ce familie frumoasa are sportivul! Sportivul a implinit 40 de ani. „Ca vinul, devii mai bun cu trecerea anilor. Te iubesc! #40”, a scris fosta prezentatoare de televiziune in mediul online. Spre deosebire de partenera lui de viața, antrenorul de fotbal nu este foarte activ in mediul online. Ultima sa postare este din 6 iulie. Atunci, perechea a aniversat 12 ani de relație. „Construiește…