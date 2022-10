Calugarul amant, Cristi Calin, cel care a dezvaluit scandalul sexual din Biserica Ortodoxa Romana, scandal in care e implicat și deputatul Aurel Balașoiu, exclus rapid din partid de PSD , a facut accident chiar in centrul Bucureștiului. In mașina tamponata se afla Episcopul Oradiei, PS Sofronie. La data de 28 octombrie 2022, in jurul orei 14.00, Brigada Rutiera a fost sesizata cu privire la producerea unui accident rutier, in care au fost implicate 2 autoturisme, la intersecția strazilor Polona cu Mihai Eminescu. La fața locului s-au deplasat polițiști in vederea efectuarii primelor verificari,…