- Consiliul Local al municipiului Onești va acorda, postmortem, Titlul de Cetațean de Onoare regretatului pilot de raliuri Adrian Raspopa. Ceremonia va avea loc luni, 13 martie, la Cinematograful „Capitol”, de la ora 17,00. Adrian Popa și-a pierdut viața in luna septembrie 2021, concurand in Raliul Iașilor.…

- Pe 27 februarie 2023 am mai adaugat o fila importanta in Cartea de Onoare a Municipiului Alba Iulia! Domnul Gheorghe Anghel, arheolog, muzeograf, cercetator, profesor și istoric roman a primit titlul onorific de Cetațean de Onoare al Municipiului Alba Iulia. Gheorghe Anghel este un membru reputat al…

- CARANSEBEȘ – Caransebeșeanul și cațelușa lui Ciobanesc Belgian Malinois, adica Asociatia Cainii de Salvare Gugulania, o unitate canina de salvare in caz de dezastre, au fost in Turcia, in zona orașului Antakya, unul dintre cele mai afectate de devastatorul cutremur! Acolo au intervenit in sprijinul…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman”, prin Institutul Exilului Romanesc, organizeaza expoziția omagiala intitulata „Dinu C. Giurescu, la implinirea a 96 de ani de la naștere (n. 15 februarie 1927 – d. 24 aprilie 2018)”. Expoziția este disponibila in sala care ii poarta numele, „Acad. Dinu…

- CARANSEBEȘ – Caransebeșeanul și cațelușa lui Ciobanesc Belgian Malinois, adica unitatea canina de salvare de la Caransebeș, sunt de cateva zile in Turcia, in zona orașului Antakya, unul dintre cele mai afectate de devastatorul cutremur! „Este o experiența unica pentru mine. Azi speram sa facem o baie…

- Marele compozitor Eugen Doga a primit ieri titlul de Cetațean de Onoare al Municipiului Cahul. Distincția i s-a acordat in semn de apreciere pentru activitatea artistica și promovarea imaginii municipiului Cahul. Primarul Nicolae Dandiș i-a adresat lui Eugen Doga cuvinte de mulțumire pentru contribuția…

- CARANSEBEȘ – Ceremonia s-a desfașurat vineri, inainte de inceperea ședinței extraordinare a legislativului local. Diploma și placheta i-au fost inmanate chiar de primarul Felix Borcean, cel care a și propus ca Lavinia Calina sa primeasca acest titlu onorific pentru meritele deosebite in creșterea prestigiului…

- Patru campineni - Lorena Crintea, Florin Dochia, Codruț Constantinescu și Ionuț Oprea - au transmis autoritaților locale solicitarea de a i se acorda lui Armand Goșu titlul de ”Cetațean de onoare al municipiului Campina”.