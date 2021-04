Cristi Borcea a recunoscut ca s-a mobilizat deja pentru cel de-al zecelea copil. Afaceristul a recunoscut și ca noaptea are inca insomnii. Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei. Fostul actionar dinamovist a avut o casnicie de 22 de ani cu Mihaela. Cu ea are trei copii: Patrick (21 de ani) si gemenii Melissa si Angelo (18 ani). In 2007, a cunoscut-o pe avocata Dana Voiculescu, iar in 2008, a aparut o fetita, Andreina Carolyn Christine, acum in varsta de 12 ani. Alina Vidican i-a daruit o fetita si un baietel, pe George Alexandru (7 ani) si pe micuta Gloria (4 ani). Alaturi de cea cu care s-a casatorit…