- CFR Cluj s-a facut de ras in primul tur preliminar al Ligii Campionilor dupa un meci de cosmar in fata campioanei Armeniei, Pyunik Erevan. 2-2 dupa prelungiri, 3-4 la loviturile de departajare si ardelenii rateaza inca de la primul pas visul interzis din ultimii 10 ani: grupele UCL.

- CFR Cluj iși afla astazi posibila adversara din turul II preliminar al Ligii Campionilor, dintre KF Tirana (Albania) și Dudelange (Luxemburg). Manșa decisiva se joaca la ora 21:00, liveSCORE pe GSP.ro. Dudelange a caștigat manșa tur contra albanezilor, scor 1-0CFR Cluj joaca miercuri, de la ora 21:30,…

- Pyunik Erevan - CFR Cluj, prima manșa a turului I preliminar din Liga Campionilor, se joaca marți, de la ora 19:00. Meciul poate fi urmarit liveTEXT pe GSP.ro și este televizat pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Returul dintre CFR Cluj și FC Pyunik Erevan este programat miercuri, 13 iulie, de la ora…

- Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat partida pe care „vișinii” o joaca in deplasare la Piunik Erevan, in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Pyunik - CFR Cluj, in prima manșa a turului 1 din Liga Campionilor, se joaca marți, 5 iulie, de la ora 19:00. Partida…

- Directorul sportiv al clubului CFR Cluj, Marius Bilasco, a declarat, vineri, ca formatia ardeleana, castigatoare a ultimelor 5 editii ale Ligii I, domina fotbalul romanesc, dar a precizat noul sezon va fi mai dificil deoarece nivelul va fi mai ridicat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- CFR Cluj va intalni echipa armeana Pyunik Erevan in primul tur preliminar al Ligii Campionilor, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la Nyon. Gruparea ardeleana va juca primul meci in Armenia, pe 5 sau 6 iulie. Mansa secunda va avea loc pe 12 sau 13 iulie, in Gruia. Pyunik a cucerit in sezonul…

