"De ceva timp, observ cum GROPARUL PMP-ului iși promoveaza imaginea cu zecile de mii de euro ai partidului, bani proveniți de la AEP. Și-a dat seama ca nu trece sticla și a inceput sa decoreze gardurile cu tema "Unificarea dreptei impotriva PSD". E disperat! A realizat ca in orice sondaj real PMP-ul e undeva in marja de eroare. Dincolo de faptul ca el este singurul vinovat pentru situația in care se afla partidul, sa insiști intr-o poveste de genul, in condițiile in care chiar tu ești cel care a orchestrat cardașia dintre PMP și PSD din administrațiile locale e dovada de amatorism politic.