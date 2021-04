Stiri pe aceeasi tema

- PSD contesta in justiție decizia Guvernului de a inchide magazinele la ora 18.Masura inchiderii magazinelor nu e susținuta nici macar de cei din coaliție sau de colegii lor din guvern.Guvernul Cițu este incapabil sa urmeze exemplul cancelarului Angela Merkel de a-și retrage aceasta masura…

- Deputatul PNL Ionel Danca a anuntat mai multe amendamente ale PNL cu privire la prelungirea unor facilitati in acest an pentru companiile din domeniul HoReCa si pentru organizatorii de evenimente. „Continuam si in 2021 masurile de sprijin pentru HoReCa si industria de evenimente adoptate anul…

- Legea care aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind instituirea unor masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea SARS-CoV- 2, a fost promulgata vineri de presedintele Klaus Iohannis, informeaza Administratia Prezidentiala.…

- Protest al lucratorilor din industria HoReCa Un protest al lucratorilor din industria ospitalitatii a avut loc și în București, 16 februarie 2021. Foto: Atena Teognoste/ RRA Un nou protest al lucratorilor din industria ospitalitatii are loc astazi, în tara, fata de conditiile impuse de…

- Natalia Gavrilița, vine astazi in parlament pentru ași prezenta echipa și programul de guvernare. Inainte de sedinta plenara, Gavrilita si candidatii la functiile de ministri vor veni la sedinta Comisiei juridice. {{500488}}Programul premierului desemnat intitulat "Moldova buna" contine 38 de pagini.…

- Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din Romania (ANOSR) il critica pe premierul Florin Cițu deoarece ia in calcul limitarea transportului gratuit al studenților. Studenții cred ca facilitațile ajuta compania feroviara și contribuie la creșterea echitații in invațamantul superior. Reprezentanții…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca in sedinta coalitiei de guvernare, care va avea loc luni, se va discuta despre buget si Planul National de Rezilienta si Recuperare. "Discutiile din sedinta de coalitie vor viza subiecte importante in ceea ce priveste functionarea Guvernului, relatia dintre…