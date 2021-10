Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședinte PNL, Rareș Bogdan, a declarat, marți, la Antena 3 , dupa ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzura, ca propunerea PNL pentru funcția de premier este Florin Cițu, președintele partidului și actualul șef al executivului. Prim-vicepreședintele liberal a precizat ca nu exista…

- Florin Citu a afirmat, la scurt dupa ce a fost ales presedinte al PNL, ca partidul nu va accepta ca alta formatiune politica sa ii impuna cine sa fie prim ministru. Premierul a sustinut ca un partid aflat la guvernare se confrunta totdeauna cu riscul de a cadea prin motiune de cenzura. „PNL nu accepta…

- Exclusiv – Tradiția cade in acesta an. ProTv nu va mai difuza Singur Acasa. Filmul va fi transmis de Antena 1! Traditia Singur Acasa pe Pro TV a fost rupta in premiera de cand exista datele de audienta TV. Niciodata in ultimii 20 de ani, celebrul film cu Macaulay Culkin nu a fost dat de o alta statie…

- Filmul Home Alone va fi difuzat Antena 1, pentru prima data in 20 de ani, informeaza PaginaDeMedia.ro. Contactati de sursa citata, oficialii postului de televiziune Antena 1 au confirmat informatia, fara a da alte detalii: anul acesta Singur Acasa - Home Alone se va vedea pe postul Intact.…

- Florin Roman, deputat PNL, invitat la Antena 3, i-a dat replica lui Ludovic Orban, care a spus ca scandalul din coalitie a inceput din momentul in care premierul Florin Citu a intrat in competiția interna pentru președinția PNL. ”Vad ca domnul Orban rostogolește așa, cu mare ușurința, tot…

- Depunerea unei moțiuni de cenzura, indiferent cine ar face-o, ar trebui sa fie mana cereasca pentru orice partid din Opoziție. Daca unul dintre partidele din coaliție ar depune o astfel de moțiune, lucrurile ar fi și mai benefice, caci in acest fel, succesul acesteia ar fi garantat și caderea guvernului…

- Alessandra Stoicescu are 45 de ani și a devenit mama la 43 de ani. Este casatorita cu Sergiu din 2013 și au o casnicie discreta și solida. Vedeta de la Antena 1 a vorbit desre ce se intampla in familia ei și cat de implicat este soțul in creșterea micuței. „Il stiam pe Sergiu cum e ca tata, pentru ca…

- Dan Voiculescu, fondatorul Antenelor, s-a poziționat joi categoric de partea premierului Florin Cițu in scandalul declanșat de apariția informației ca a fost condamnat la doua zile de inchisoare și amenda de 1.350 de dolari in SUA pentru condus sub influența alcoolului. Reacția lui Voiculescu vine la…