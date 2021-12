Criptomonedele pierd teren din cauza Omicron Piața criptomonedelor a scazut cu aproape 15%, in ultima saptamana, din cauza ratei șomajului din SUA, precum și a știrilor despre varianta Omicron a coronavirusului. Potrivit platformei de date privind criptomonedele Coingecko, capitalizarea de piața a celor 11.392 de monede pe care le urmarește a scazut, in ultima saptamana, cu aproape 15%, pana la 2,34 trilioane de dolari. Aceasta valoare a depașit pentru scurt timp trei trilioane de dolari luna trecuta, cand bitcoin a atins un record de 69.000 de dolari. Prabușirea urmeaza unei saptamani volatile pe piețele financiare. Randamentele acțiunilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

