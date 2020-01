Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat, marti, ca o propune pe Gabriela Scutea pentru numirea in functia de procuror-sef al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conform procedurii, propunerea ministrului va fi inaintata Consiliului Superior…

- Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) are vicii de constructie din start si erori de investigari, fiind nevoie de o schimbare in cadrul institutiei, a carei eventuala desfiintare va fi discutat[ cu viitoarea conducere a Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat ministrul…

- Procurorul Tatiana Toader a fost aleasa, marti, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, au declarat, pentru AGERPRES, surse din CSM. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana Tanasescu, editor online: Ady Ivascu)

- Judecatorul Nicoleta Margareta Tint a fost desemnata, marti, prin vot, de Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru a candida la functia de presedinte al CSM, au precizat, pentru AGERPRES, surse din cadrul institutiei. Judecatorii Mihai Balan si Nicoleta Tint…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a afirmat, marti, ca asteapta de la noua conducere a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sa acorde o mai mare atentie obiectivelor stabilite in Mecanismul de Cooperare si Verificare, in conditiile in care concluziile din ultimul raport MCV nu au fost…

- Judecatoarea Nicoleta Tint pleaca favorita in cursa pentru sefia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la alegerile programate marti, sustin surse din Justitie pentru „Adevarul“. Tint face parte din grupul controlat de actualul presedinte Lia Savonea, la randul sau apropiata de Florin Iordache,…

- Mandatul actualului procuror sef al Serviciului Teritorial Constanta al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, magistratul Paul Ardeleanu, va ajunge la final in luna decembrie. In aceste conditii, reprezentantii Sectiei pentru procurori au Consiliului Superior…