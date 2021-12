Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca legile justiției inca nu au fost corectate afecteaza foarte mult activitatea DNA, declara procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Crin Bologa, de Ziua Internaționala impotriva...

- Romania are nevoie de un cadru legislativ stabil și coerent, procesul de revizuire a legilor justiției trebuie sa fie finalizat, spune Klaus Iohannis la bilanțul CSM: „Imi doresc ca discuțiile despre reforma sistemului judiciar sa fie mai puțin politizate de partide”. „Provocarile fara precedent, generate…

- La demersul procurorului PCCOCS, Judecatoria Chișinau Sediul Ciocana a dispus plasarea in arest preventiv a lui Gheorghe Cavcaliuc, in absența acestuia, ulterior citarii, pentru un termen de 30 de zile. Acesta este invinuit de procurori de fabricarea dosarelor Petic și Verbițchi.

- Senatoarea Diana Șoșoaca este cercetata penal de procurorii DIICOT pentru zadarnicirea combaterii pandemiei COVID-19, dupa ce a blocat activitatea unui centru de vaccinare, informeaza G4Media . Dosarul a fost declinat de procurorii Parchetului General catre parchetul de combatere a infracțiunilor de…

- Accesul persoanele indreptațite la servicii și beneficii sociale nu este condiționat de existența și prezentarea certificatului verde, a unei dovezi ca persoana respectiva se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 sau a unui rezultat…

- In urma informațiilor aparute in spațiul public cu privire la posibilitatea existența unui focar COVID in Teatrul Alexandru Davila, Instituția Prefectului a solicitat Direcției pentru Sanatate Publica Argeș efectuarea unui control la fața locului. Au fost constatate urmatoarele: ”La data controlului…

- Consiliul Superior al Procurorilor reclama imixtiuni și presiuni in activitatea instituției. CSP afirma ca mai mulți membri au fost telefonați de o persoana, care s-a prezentat a fi consilierul ministrului Justiției, și a insistat ca ședința extraordinara a Consiliului,

- Daca ai cel puțin 18 ani, locuiești in Deva și-ți place sa-ți ajuți semenii implicandu-te in viața comunitații in care traiești și muncești, vino in echipa noastra! Direcția de Asistența Sociala Deva cauta voluntari pentru sprijinul persoanelor varstnice care beneficiaza de servicii…