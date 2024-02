Stiri pe aceeasi tema

- Mandatul de președinte al UEFA al actualului peședinte, Akekander Ceferin expira la inceputul anului 2027. The post FRF Razvan Burleanu este potențial candidat la președinția UEFA first appeared on Informatia Zilei .

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Singurul candidat anti-razboi la președinția rusa nu este inregistrat de comisia electorala. Operatori ruși de drone, antrenați in Siria at Info real.

- Compania rusa de soft Hardberry-Rusfaktor a proiectat rețeaua neuronala de inteligența artificiala „Naka”, care permite dronelor sa identifice și sa localizeze automat obiectele. Software-ul „Naka” poate funcționa pe toate tipurile de drone și identifica automat tipurile de echipamente inamice.

- Vicepresedintele in exercitiu al Taiwan-ului, Lai Ching-te, candidat la presedintie din partea Partidului Democrat Progresist (DPP), a castigat sambata alegerile prezidentiale, obtinand 40,2% din voturi, potrivit rezultatelor anuntate dupa numararea sufragiilor in 98% din sectiile de votare, transmite…

- Echipa engleza West Ham United a invins joi seara, in deplasare, scor 2-0, gruparea Arsenal Londra, intr-un meci din etapa a 19-a din Premier League, anunța news.ro.In minutul 13, Jarrod Bowen i-a trimis lui Tomas Soucek si acesta a deschis scorul pe Emirates Stadium. Gazdele au cautat egalarea si…

- Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, a declarat, astazi, ca deputatul social democrat sucevean Gheorghe Șoldan „spune neadevaruri și trece la atac la persoana” deoarece vrea sa convinga conducerea PSD de la București ca merita sa fie candidat la președinția Consiliului Județean Suceava și sa…

- „Am avut momente de mulțumire, am avut momente de neplacere, am avut momente de bucurie, am avut momente de jena”, așa comenteaza fostul lider PNL, Crin Antonescu, cei 10 ani de mandat ai lui Klaus Iohannis. Totodata, fostul lider PNL considera ca președinția lui Klaus Iohannis a fost „o soluție mai…

- Meteorologii anunta ca, joi, stratul de zapada depus pana la ora 14.00, este neuniform in Bucuresti si ajunge la 2 centimetri. In Capitala va continua sa mai ninga si in primele ore ale noptii, iar stratul de zapada va ajunge la 6-8 centimetri, informeaza News.ro. De asemenea, pe timpul nopții vom avea…