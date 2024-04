Stiri pe aceeasi tema

- Aflat la al doilea mandat de parlamentar, liberalul Toma Petcu este unul dintre cei mai apreciați politicieni locali, in special in randul primarilor de comuna din județ. Dupa mandatul de deputat din legislatura 2016 – 2020, Toma Petcu ocupa, de patru ani, s ...

- PNL si PSD nu pot avea un candidat comun pentru presedintia Consiliului Judetean Brasov, asa cum au pentru Primaria municipiului Brasov, din cauza "arogantei" ministrului Dezvoltarii, liberalul Adrian Vestea, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, presedintele PSD Brasov, Marius Dunca. Acesta a…

- "Cred ca e momentul sa dam startul unei schimbari si sa avem un om nou pentru o administratie pe care o vrem noua, odata cu acest an electoral efervescent. Candidatul propus pentru Primaria Municipiului Giurgiu este Liliana Ciobanu, iar pentru președinția Consiliului Județean, Dan Cosmin Badea, cu o…

- DESPRE UTILITAȚI, cu Rigman Ciprian, președinte USR Turda și candidat la funcția de primar al Municipiului Turda: „Avem nevoie de servicii publice locale de calitate și la prețuri accesibile fiecarui cetațean. Pentru aceasta, in ceea ce privește componenta de apa și canalizare, trebuie reduse cele 46%…

- Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a declarat joi ca in opinia sa, PNL poate produce un candidat castigator la presedintia Romaniei, pentru ca este normal ca un partid de talia sa sa aiba aceasta aspiratie.

- Intrebat, joi seara, daca in opinia sa Alianta Dreapta Unita, formata ca alianta electorala pentru alegerile europarlamentare, ar trebui sa aiba un candidat comun, Ludovic Orban a raspuns: ”La cum arata scena politica astazi, da!”.”As prefera sa nu discut despre acest subiect (alegerile prezidentiale…

- Mandatul de președinte al UEFA al actualului peședinte, Akekander Ceferin expira la inceputul anului 2027. The post FRF Razvan Burleanu este potențial candidat la președinția UEFA first appeared on Informatia Zilei .