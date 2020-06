Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul lui Ion Turnagiu, barbatul care acum doua saptamani a incendiat o fata de 17 ani din Mehedinți, a fost declinat de catre Parchetul Tribunalului Mehedinți la DIICOT, conform ziare.com.Masura a fost dispusa dupa ce procurorii au constatat ca in telefonul lui Ion Turnagiu existau mai multe fișiere…

- Dosarul penal al deputatului de Gorj, Elvira Șarapatin (foto), acuzata de producerea unui accident rutier și parasirea locului accidentului, a fost preluat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. In data de 12 iunie, parlamentarul a lovit un barbat cu mașina, evenimentul rutier…

- Dupa producerea accidentului, conducatorul auto a parasit locul accidentului fara incuviintarea organelor de politie. Inculpatul a recunoscut savarsirea infractiunii si a solicitat sa fie judecat conform procedurii simplificate. In sangele prelevat de la persoana vatamata s a constatat o alcoolemie…

- Liviu Dragnea a solicitat Tribunalul UE sa anuleze dosarul Tel Drum, dar plangerea impotriva Comisiei Europene lui a fost respinsa ca inadmisibila.Fostul șef al PSD, acum la inchisoare, a contestat de fapt raport OLAF din 2018, care a semnalat neregulile din modul de cheltuire a fondurilor europene…

- Ce acuzații le aduc procurorii salajeni Sursa articolului: Arestari in dosarul „Volei Municipal Zalau”: Vasile și Daniela Coța, arestați preventiv pentru 30 de zile Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Otilia Crișmariu, administratorul unuia dintre cele mai mari saloane de infrumusețare din Iași, Sei Bella din Tudor Vladimirescu, a ajuns in centrul unui scandal in toata regula. A fost inregistrata chiar in biroul sau in timp ce ii determina pe angajați sa semneze in fals ca sunt de acord cu modificarea…