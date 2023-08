Stiri pe aceeasi tema

- O crima sangeroasa a avut loc luni noaptea la Fieni, in Dambovița, unde un barbat de 41 de ani a fost ucis de tatal iubitei sale. Criminalul are 40 de ani și și-a lovit victima cu o sabie, scrie Adevarul.Martorii au povestit pentru portalul NewsTargoviște ca barbatul de 41 de ani ar fi consumat alcool…

- Gabi Szabo și soțul ei au fost audiați, miercuri, la DNA, in dosarul in care apare numele lui Valeriu Anton, primarul din localitatea Corbeanca. 65 de astfel de familii, care au cumparat terenuri in zonele verificate acum de procurorii anticorupție, vor da cu subsemnatul la DNA. Potrivit informațiilor…

- Criminalul din Gradina Botanica a fost reținut, aseara, pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de omor și de tentativa la omor. Adolescentul de 17 ani a fost introdus in arestul IPJ Dolj. In cursul acestei zile urmeaza sa fie propusa arestarea preventiva a acestuia. Din cercetari s-a…

- Politist ndash; Ia zi Inculpat: Am 4.000hellip; a cate 50hellip; Politist ndash; 4.000 de ce Inculpatul... Politist ndash; Ba, tu esti nebun, tu vreo sa ma bagi la puscarie ... Inculpat Sunt pasibil de puscarie Inculpat Vreau sa scap din situatia asta Neaparat Te rog frumos. Politist Tu iti dai seama…

- Indivizii care plasau surdo-muți in trenuri iși amenintau și bateau victimele daca dadeau informații autoritaților, exercitau violențe pentru ca acestea sa nu iși caștige existența pe cont propriu, iar pretențiile financiare creșteau constant.

- Fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu au fost achitați de Inalta Curte de Casație și Justiție in de represiune nedreapta si cercetare abuziva. Soluția pe scurt: achita inculpatul Onea Lucian Gabriel (….) pentru participatie improprie la infractiunea de inducerea…

- Tribunalul Ilfov a respins vineri contestatia depusa de Gigi Becali in dosarul in care patronul clubului FCSB este acuzat de savarsirea infractiunii de frauda la vot , astfel incat procesul poate incepe pe fond. In luna martie, un magistrat de camera preliminara de la Judecatoria Buftea a constatat…