- Rapid a fost invinsa de Ferencvaros, scor 20-23, in grupa B din Liga Campionilor la handbal feminin. Dupa meci, pivotul francez Beatrice Edwige (35 de ani) a denunțat comportamentul rasist al unui suporter giuleștean. Meciul dintre Rapid și Ferencvaros a fost lipsit de incidente. Jucatoarele și-au…

- Un polițist din județul Hunedoara a fost deposedat de centura tactica, pe care avea pistolul și muniția, in timp ce a intervenit impreuna cu colegii sai pentru a opri un scandal izbucnit intr-un fața unui local din Crișcior.

- Un roman a fost arestat in Elveția, dupa ce a amenințat o femeie cu arma și a jefuit un oficiu poștal. Barbatul s-a facut nevazut cu suma furata. A fost insa prins de polițiști cateva zile mai tarziu. Intr-un comunicat de presa, poliția a declarat ca martorii care au sunat au facut posibila localizarea…

- Situație halucinanta in Iași. Un colonel a fost jefuit chiar de prietenul sau, interlop. Barbatul a ramas fara jumatate de milion de lei chiar dupa ce aceștia au petrecut in club. Totul a pornit dupa ce interlopul i-a cerut prietenului sau o suma de bani imprumut. Hoțul a vazut unde iși ține acesta…

- Situație halucinanta in centrul vechi din București. Un tanar de 21 de ani a fost reținut dupa ce a furat un portofel plin cu 5000 de lei. Suma de bani aparținea taximetristului in mașina caruia fusese pasager.Totul a pornit dupa ce șoferul a staționat intr-o intersecție pentru ca pasagerul sa coboare.…

- Tot mai mulți antreprenori se plang nu doar de faptul ca iși gasesc cu greu angajați, dar și ca mulți dintre ei pleaca dupa doar cateva saptamani și ii lasa balta, fara preaviz și fara sa suporte niciun fel de consecințe. Un patron crede ca a gasit soluția la aceasta problema

- Un individ care in luna decembrie a anului trecut a comis o talharie la o casa de amanet din municipiul Suceava și-a aflat luni pedeapsa finala. Curtea de Apel Suceava a respins apelul lui Ionuț Curelaru, de 24 de ani, astfel incat acesta are de executat o pedeapsa de 3 ani de inchisoare in regim ...

- Cuplu din Alba jefuit de un cunoscut, in timp ce dormeau: Hoțul a jucat toți banii la pacanele Cuplu din Alba jefuit de un cunoscut, in timp ce dormeau: Hoțul a jucat toți banii la pacanele Un barbat din Alba a fost trimis in judecata de procurorii din Blaj pentru savarsirea infracțiunii de furt calificat.…