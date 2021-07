Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor transmise anterior de Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita, politistii au fost sesizati, sambata dimineata, prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, de un barbat in varsta de 25 de ani cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe raza comunei Cojasca, si-ar…

- Barbatul din localitatea damboviteana Cojasca, acuzat ca si-a ucis cu sange rece nepoata, in padure, i-a socat atat pe sateni, cat si pe rudele acestuia. Oamenii spun ca presupusul criminal ar avea probleme psihice

- Vineri, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla au retinut pentru 24 de ore un tanar de 28 de ani, din comuna Mintiu Gherlii, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante. Cel in cauza a fost depistat la data de 3…

- La 40 de ani dupa salvarea miraculoasa a unui barbat, cu numele Alan Lee Phillips, din muntii Colorado, politistii l-au arestat pentru ca in aceeasi noapte ucisese doua femei. Adevarul a iesit la iveala dupa ce procurorii au descoperit o potrivire pentru ADN-ul gasit la locul crimei in bazele de date…

- Tanar de 18 ani din Alba, ARESTAT PREVENTIV in Cluj: Ar fi furat o bicicleta dintr-o curte Urmare a activitaților operative derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție, intr-un dosar penal intocmit pentru savarșirea unei infracțiuni de furt calificat, un tanar…

- La data de 22 aprilie, in urma activitaților informativ-operative și a cercetarilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiul Dej au identificat și reținut un tanar de 20 de ani, din comuna Bobalna, banuit de savarșirea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere și conducerea…