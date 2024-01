Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii continua sa ia masuri in cazul Fermei Dacilor. Dupa ce primarul și fostul primar din Gura Vadului au fost plasați sub control judiciar, oamenii legii au luat masuri și in cazul altei persoane. Funcționara care a emis avizele de urbanism pentru extinderea pensiunii Ferma Dacilor a fost…

- Un cetațean moldovean, anunțat in cautare naționala și condamnat la inchisoare, a fost reținut de catre angajații Poliției de Frontiera. Cazul a avut loc ieri, 16 ianuarie, in mun. Balți.

- Politistii din Buzau au luat masuri suplimentare pentru siguranta comunitatii din perioada minivacantei ocazionate de trecerea dintre ani/ Au fost demarate cercetari in cazul a 110 infractiuni si au fost aplicate peste 500 de sanctiuni contraventionale in urma actiunilor de mentinere a ordinii si linistii…

- Comenzile erau plasate, atat prin intermediul rețelelor de socializare, prin transmiterea unui mesaj, cat și prin intermediul unei aplicații de mesagerie, iar produsele postate, ce purtau insemnele unor marci consacrate, nu aveau o descriere sau un preț de vanzare, potențialul client fiind indrumat…

- Un barbat de 33 de ani din capitala a fost condamnat la 4 ani și 8 luni inchisoare, dupa ce oamenii legii au ridicat de la el 11 tipuri de droguri și psihotrope. Totodata, oamenii legii au confiscat de la acesta și 230 mii de lei, anunța Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze…

- La data de 28 noiembrie 2023, polițiștii din Teiuș au identificat doua femei, de 27 și 31 de ani, din municipiul Cluj Napoca, ca persoane banuite de savarșirea unei infarcțiuni de furt, fapta sesizata poliției la data de 11 mai 2023. Din cercetari a rezultat ca, profitand de neatenția angajaților unei…

- Un baiat de 15 ani, dat in cautare de oamenii legii pentru doua furturi, a dat nas in nas cu ei in plina strada. Cazul a avut loc in dimineața zilei de astazi, 16 noiembrie, in sectorul Centru al capitalei, anunța reprezentanții IGC.

- Incident ingrozotior in București! O mașina de Poliție a nfost implicata intr-un accident rutier, duminica seara. Oamenii legii se aflau in misiune și aveau semnalele pornite, cand o șoferița a intrat in mașina pe care o conduceau. Autospeciala a fost distrusa complet, iar femeia a ajuns la spital.