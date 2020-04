Stiri pe aceeasi tema

- A ucis 7 pacienți internați la Spitalul Sapoca, dar nu va raspunde penal pentru faptele sale, deoarece legiștii au stabilit ca acesta nu avea discernamant in momentul comiterii faptelor. In noaptea de 17 spre 18 august, un barbat in varsta de 38 de ani, internat cu etilism cronic, s-a inarmat cu un…

- F. T. Poliția Romana a intensificat, prin intermediul reprezentantilor inspectoratelor judetene din tara, in aceasta perioada, actiunile de identificare a ilegalitaților economice specifice, in special pe acelea care au ca obiect dezinfectantii. In acest context, in cursul zilelor de duminica si luni…

- Procurorii au deschis dosar penal pe numele polițistului pensionar bolnav de COVID-19 de la care au contractat boala șase persoane, intre care și un medic. Barbatul era internat la Spitalul Gerota din București din 5 martie și a ascuns faptul ca se intorsese din Israel. Potrivit Grupului de comunicare…

- Procurorii din Calafat au dispus, duminica, retinerea a doi barbati suspectati ca au condus bauti acelasi autoturism. In comuna Poiana Mare, unul dintre suspecti a provocat o tamponare. „La data de 8 martie, polițiștii din cadrul Secției Poiana Mare au fost sesizați de un barbat de 39 de ani, cu privire…

- DECIZIE…Magistratii Tribunalului Vaslui au admis propunerea Parchetului de a prelungi mandatul de arestare luat pe numele lui Petru Onila, barbatul din comuna Albesti care, intr-un acces de gelozie, si-a ucis sotia cu patru lovituri de cutit si apoi a incercat sa se sinucida. Onila a stat o perioada…

- Pedeapsa primita de Gheorghe Vladan, cunoscut drept criminalul de la Perla, a fost redusa, joi, de judecatorii de la Curtea de Apel București. Magistrații au decis sa ii inlocuiasca pedeapsa pe viata cu inchisoare pe o perioada de 25 de ani.Decizia de joi il poate ajuta pe Vladan sa ceara…

- Gheorghe Vladan, criminalul de la Perla, cere, joi, judecatorilor de la Curtea de Apel București (CAB) sa ii inlocuiasca pedeapsa pe viata cu inchisoare pentru 25 de ani. In sala de judecata, el a sustinut ca nu poate da timpul inapoi si ca nu poate repara nimic, anunța Mediafax.Gheorghe Vladan…

- Criminalul de la Perla ar putea sa fie eliberat dupa aproape opt ani de inchisoare. Gheorghe Vladan este autorul masacrului de la Perla din martie 2012, cand și-a impușcat mortal soția in salonul in care lucra, a omorat-o pe o colega a femeii și a ranit alte șase persoane.Gheorghe Vladan a fost condamnat…