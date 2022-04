Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a denuntat marti o „campanie deliberata de ucidere, torturare, viol" in Bucha, oras ucrainean in care au fost descoperite zeci de cadavre dupa retragerea trupelor ruse, potrivit AFP. "Ceea ce am vazut in Bucha nu este actul izolat al unei unitati necinstite.…

- Guvernul Statelor Unite a anuntat ca va oferi un ajutor umanitar suplimentar de 186 de milioane de dolari pentru refugiatii care au fugit de razboiul din Ucraina.„Asistenta umanitara suplimentara pentru refugiatii din tarile vecine Ucrainei sprijina furnizarea de alimente, apa potabila sigura, protectie,…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP. „Nu putem spune ca punctele noastre de vedere au fost…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…

- Autoritatile ucrainene au salutat vineri continuarea dialogului intre Washington si Moscova, multumind SUA pentru sprijinul lor in contextul in care tensiunile sunt tot mai mari, Rusia fiind acuzata ca pregateste un atac asupra Ucrainei, informeaza AFP. "Este bine de stiut ca ramane activa…

- Retragerea trupelor și a echipamentelor NATO din Romania și Bulgaria se numara printre cerințele Rusiei – daca Occidentul dorește stingerea conflictului ce mocnește la granița Ucrainei. Este anunțul transmis vineri de ministerul rus de externe citat de Reuters, inaintea rundei de negocieri la nivel…

- Kremlinul denunta joi declaratii"destabilizatoare" ale presedintelui american Joe Biden cu privire la Ucraina, dupa ce acesta a amenintat Moscova cu un "dezastru" in cazul unui atac militar rus in Ucraina", relateaza AFP. "Declaratiile se repeta neincetat si nu contribuie cu nimic la calmarea tensiunilor…