Jurnalistii "Ziarului de Iasi" au aflat care sunt probele ce, in ciuda speculatiilor din afara instantelor, au dus la arestarea marocanului Ahmed Sami el Bourkadi in cazul dublei crime din complexul Roua. Intre timp, au mai aparut unele probe care au "incurcat" ancheta: urmele AND de pe resturi de imbracaminte s-au amestecat, insa au relevat ca au fost mai multe persoane in "casa groazei", in seara crimelor. Judecatorii au considerat insa ca, in ciuda celor colaterale, probele anchetatorilor sunt suficiente pentru a-l arunca dupa gratii pentru cateva luni pe marocanul suspect de moartea iubitilor…