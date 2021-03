Crimă urmată de sinucidere în Jilava. Un bărbat şi-a înjunghiat partenera O cearta intre doi soti s-a incheiat tragic in Jilava. Un barbat de 38 de ani si-a injunghiat partenera in zona gatului, iar apoi s-a sinucis. Azi, IPJ Ilfov a fost sesizat despre faptul ca in urma unui conflict spontan un barbat 38 ani și-a injunghiat sotia de 37 ani in zona gatului și a pieptului. Dupa producerea evenimentului autorul s-a injunghiat in zona gatului. Echipa medicala ajunsa la fața locului a declarat decesul ambelor persoane. Potrivit Antena 3, este vorba despre un conflict conjugal. Femeia iși dorea sa se desparta de acest barbat, iar acesta afland decizia femeii a injunghiat-o,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

