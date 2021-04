Stiri pe aceeasi tema

- O crima teribila a avut loc in noaptea de luni spre duminica, in localitatea Rahau din județul Alba. Potrivit primelor informații, un barbat de aproape 40 de ani, a intrat in miez de noapte, in casa a doi tineri și i-a atacat cu un cuțit. Momentan, detaliile anchetei sunt incerte, insa, din cate se…

- Procurorii sustin ca politistul de la Sectia 9 a fost injunghiat de catre un barbat cu un cutit de bucatarie avand o lama de 20 cm, fara ca agresorul sa aiba un motiv si fara vreo avertizare prealabila. Agresorul, un tanar de 28 de ani, din judetul Ilfov, a fost retinut pentru 24 de ore de Parchetul…

- Un roman care lucreaza la abatoarele Tonnies din Germania a fost injunghiat mortal de un coleg, tot roman. Presa germana relateaza ca incidentul a avut loc, vineri dimineața, la abatorul Tonnies din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania. Victima a fost gasita in stare grava in una dintre secțiile…

- Un barbat de 71 de ani, din orasul Lupeni, a fost arestat pentru 30 de zile, sub acuzatia de omor, dupa ce a injunghiat, in inima, un tanar de 33 ani, care a decedat, informeaza Agerpres. Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara, fapta a avut loc pe fondul consumului de alcool,…

- Scene dramatice la Onești unde doi muncitori au fost sechestrați si ucisi intr-o locuința de fostul proprietar al apartamentului. Rapitorul a negociat cu poliția in timp ce ii avea pe cei doi ostatici tinuti legati langa el. Dupa cinci ore de negocieri, el i-a injunghiat pe barbații pe care ii ținuse…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis aseara arestarea preventiva a unui cetatean din Constanta acuzat ca si a injunghiat sotia Dosarul se afla la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Individul este acuzat de violenta in familie si de tentativa la omor. Oficial privind mandatul de arestare…