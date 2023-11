Crimă șocantă în Buzău. Un bărbat și-ar fi ucis mama și apoi a îngropat-o în fundul curții O crima șocanta a avut loc intr-o localitate din județul Buzau. Un barbat este suspectat ca și-a ucis mama și apoi a ingropat-o in fundul curții. Ce a spus acesta in fața polițiștilor. Barbat din Buzau, acuzat ca și-a ucis mama. Unde a fost gasit ingropat trupul femeii Evenimentul din Buzau are ca punct de plecare chiar ziua de vineri, 24 noiembrie. O femeie din Galați a sesizat polițiștii din Buzau in legatura cu faptul ca sora ei, de 77 de ani, din localitatea Grebanu, județul Buzau, nu mai raspunde la telefon. Alertați, oamenii legii au demarat cercetarile in acest caz și au adunat primele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

