- Hoțul a intrat in Biserica romano-catolica Adormirea Maicii Domnului din orașul ucrainean Svaliava, sambata, 20 martie, și s-a oprit direct in dreptul mesei pe care se afla cutia milei, scrie Publika.md . In jurul lui nu se mai afla nimeni. Inainte de a fura banii din cutia milei, barbatul și-a bagat…

- Intreaga echipa Salvamont Salvaspeo Dambovita a participat la doua exercitii din calendarul de pregatire pentru anul in curs.Primul dintre acestea a constat in cautarea a doua persoane accidentate, prinse intr-o avalansa. O victima prezenta fracturi multiple iar cealalta a fost reperata si scoasa din…

- Crima odioasa de la Orhei, unde doi frati de 52 și 58 de ani au murit dupa ce ar fi fost snopiți in bataie de catre doi tineri, a bagat spaima in toti satenii. "I-au ucis pe doi la dansii in casa. N-am auzit, eu aici traiesc aproape. E jale mare", a spus un vecin.

- CHIȘINAU 2 mar - Sputnik. Doua minore de 16 ani au fost impușcate, iar una dintre ele a murit din cauza ranilor grave cu care s-a ales. Crima a avut loc in Holercani, raionul Dubasari. © Sputnik / Мирослав РотарьCrima invaluita de mister la Drochia: Ce s-a intamplat Oamenii legii au stabilit…

- Crima odioasa la Moscova. Doi frați originari din Moldova au fost impușcați mortal chiar in timpul petrecerii de la nunta unuia dintre ei. Totul ar fi pornit de la un conflict iscat intre mire si unul dintre invitați, care a tras la nimereala șapte focuri de arma.

- O fata de 15 ani din comuna Baciu a fost rapita de pe o strada din Cluj-Napoca și urcata într-o mașina. Întreaga scena a fost înregistrata de o camera de filmare amplasata în Piața Mihai Viteazul. Scena s-a produs într-o stație de autobuz plina, dar nimeni…

- Crima odioasa in raionul Calarași. O femeie de 34 de ani i-a bagat cuțitul in inima chiar fratelui sau mai mare. Totul s-ar fi intamplat dupa ce aceasta a baut alcool și s-a luat la cearta.

- Crima odioasa la Ungheni. Un barbat in varsta de 32 de ani a murit, dupa ce a fost injunghiat cu un cuțit chiar de fratele lui. Tragedia a avut loc sambata seara, in jurul orei 17:00, in gospodaria tatalui din satul Blindești.