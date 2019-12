Stiri pe aceeasi tema

- Crima infioratoare intr-o comuna din Dolj. Un barbat și-a ucis soția, dupa care s-a spanzurat in podul locuinței. Polițiștii sosiți la fața locului i-au gasit un bilet in buzunar, prin care iși explica decizia cumplita.

- Foaierul Teatrului Tony Bulandra a fost gazda unei conferinte de presa sustinuta de directorul Mihai Constantin Ranin alaturi de invitatii sai, regizorul rus Dimitri Aryupin si regizorul roman din Republica Moldova, Dumitru Acris. Directorul Teatrului Tony Bulandra, Mihai Constantin Ranin a vorbit pe…

- Artista in varsta de 55 de ani a fost ucisa cu bestialitate la cateva zile dupa Craciunul din 2013, fiind lovita in mod repetat cu un obiect contondent in dormitorul situat la parter al vilei de lux apartinand unor prieteni care i-o lasasera in grija, pe perioada vacantei. Cristian Sabou, din Dej, a…

- Un cetatean roman care a ramas ilegal in Belgia dormea pe o saltea intr-o baraca de 12 metri patrati si lucra 69 de ore pe saptamana, intr-o spalatorie de masini, pentru o familie din orasul Andenne.

- Tenismenul roman Marius Copil (92 ATP) a fost eliminat in sferturile de finala ale turneului ATP de 250 de puncte din Antwerp (Belgia), vineri seara, dupa ce a pierdut impotriva fostului lider mondial Andy Murray (243 ATP), scor 3-6, 7-6 (7), 4-6, anunța MEDIAFAX.Partida a inceput cu britanicul…

- Un roman a stat aproape 1.000 de zile dupa gratii, in Spania, acuzat de o crima pe care nu a comis-o. Nicolae Stan a fost inchis pe durata procesului, incepand cu data de 7 aprilie 2017, fiind suspectat in cazul...

- In februarie 1978, stirea unei crime sadice ingrozea Romania. In padurea Trivale din Pitesti era gasit cadavrul decapitat al pictoritei Florica Steriade, una dintre cele mai apreciate artiste din acele vremuri. Criminalii - un zugrav care-i renovase apartamentul si fiica acestuia.