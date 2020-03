Crima din pădure: culisele uciderii pădurarului din Sireţel In timpul zilei, individul doborase un paltin de 6,5 metri si a asteptat lasarea serii pentru a duce arborele acasa. Cand a vrut sa ia copacul, Iosub a fost surprins de padurarul Raducu Gorcioaia, de 50 de ani. Pentru ca s-a opus furtului, acesta a fost lovit brutal cu securea, in cap, de Iosub. Ranile au fost cumplite, Gorcioaia murind in surt timp. „Prin prisma tuturor probelor administrate si analizate in cauza, s-a dedus intentia inculpatului mino (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crima și sinucidere in aceeași familie. Un barbat din comuna Popești a fost gasit spanzurat in aceasta dimineața. Cu o seara in urma, soția acestuia a decedat dupa ce a fost injunghiata. Femeia, in varsta de 45 de ani, a fost gasita fara suflare joi seara, in jurul orei 22. Fiul major este cel care…

- Un barbat din Argeș si-a ucis cu salbaticie sotia noaptea trecuta. Bolnav de gelozie, barbatul de 49 de ani din comuna argeșeana Popești și-a injunghiat soția de mai multe ori, in zona...

- In referatul de arestare se mentioneaza ca minorul a comis fapta pe 12 septembrie 2019. „Inculpatul minor I.I. s-a deplasat in padurea denumita «Todosoaia» pentru a sustrage lemne, unde a fost surprins de victima G.R. (padurar). In aceste circumstante, inculpatul a atacat victima cu o secure si i-a…

- Crima cutremuratoare intr-o familie de romani din Spania. Primaria localitatii, un orasel din apropiere de Toledo, a decretat trei zile de doliu in memoria romancei despre care oamenii au numai amintiri bune. Un barbat si-a injunghiat sotia in inima. Fiica lor, cea mai mare dintre cei doi copii, a incercat…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, l-a avertizat pe presedintele american Donald Trump, dupa ce acesta a amenintat cu lovirea a "52 de situri" iraniene, intre care locuri istorice, afirmand ca "vizarea unor situri culturale este o crima de razboi", informeaza France Presse si EFE,…

- Crima șocanta in Galați. O tanara este acuzata ca a platit doi baieți sa ii omoare soțul, un barbat cu mult mai in varsta ca ea și originar din Italia. Chiar femeia a sunat la Poliție imediat dupa atrocitațile intamplate, iar acum a ajuns in arest, fiind acuzat de crima.

- Crima infioratoare la Iași, inainte de sarbatori. O tanara in varsta de 32 de ani și-a omorat iubitul cu ciocanul de șnițele. Cei doi se pare ca s-ar fi certat, iar din senin femeia a pus mana pe un ciocan de șnițele și a lovit fara oprire. Dupa zeci de lovituri, barbatul in varsta de [...]

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, critica activitatea DIICOT. Acesta susține ca structura se ocupa in exces de cazuri mici, neglijand lupta cu marile rețele."Sistemul de „law enforcement” din tara noastra a fost construit in anii 2000 pentru realitatile din acea perioada, el trebuie modernizat…