- Florin Cițu a fost condamnat la 2 zile de inchisoare și a avut de platit o amenda de peste 1000 de dolari, in anul 2000, in Statele Unite. Procesul din Statele Unite al lui Florin Cițu a durat mai puțin de 4 luni. Premierul Romaniei a fost prins la volan pe 3 Decembrie 2000 și a primit sentința pe 26…

- Un barbat ce a fost condamnat pentru crima locuiește in condiții greu de crezut, pe malul lacului Ciric din Iași. Este vorba despre Gheorghe Marin, in varsta de 65 de ani. In anul 2004, barbatul a fost condamnat pentru instigare la crima. Criminal ascuns in padure Un barbat care a fost condamnat la…

- Noaptea de joi spre vineri a reprezentat coșmarul vieții pentru o familie din comuna Corbu, din județul Constanța. Criminalul a intrat in casa vecinilor cu o cagula pe fața cu intenția de a-i jefui. Numai ca lucrurile au degenerat in scurt timp, și l-a ucis pe capul familiei dupa care i-a violat una…

- Un tanar de 29 de ani e presupusul agresor care a omorat un barbat și a violat-o pe fiica acestuia. Oribilele crime au avut loc in dimineața zilei de vineri la Corbu, in județul Constanța. Potrivit anchetatorilor, tanarul intrase in locuința victimelor cu scopul de a le jefui.

- „In urma perchezițiilor a fost gasita o maceta și alte obiecte care au legatura cu cazul”, au mai explicat sursele ziarului. In noaptea de joi spre vineri, 2 iulie, in jurul orei 4.00, o adolescenta de 15 ani, a sunat la 112 și a cerut ajutorul spunand ca un barbat cu cagula a intrat in […]

- Barbatul reținut in cazul crimei de la Corbu , județul Constanța, este audiat de procurorul de caz in aceste momente, insa surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca individul și-a recunoscut faptele. „In urma perchezițiilor a fost gasita o maceta și alte obiecte care au legatura cu cazul”, au…

- O crima groaznica a tulburat linistea unei comune de langa Iasi. O femeie si-a gasit sfarsitul in propria casa, fiind ucisa de unicul fiu. Fapta s-a intamplat la doar cateva zile dupa ce individul a fost externat de la Institutul de Psihiatrie „Socola”. Ucigașul, dupa ce a comis oribila fapta, a stat…

- Nepoții lui Ionel, barbatul batut și lasat abandonat pe un camp din Giurgiu, și-au recunoscut la Acces Direct fapta. Tinerii recunosc ca l-au agresat, dar spun ca totul a fost in legitima aparare, asta deoarece barbatul ar fi incercat sa sara la ei.