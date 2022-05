Crimă conjugală înfiorătoare: a pus capăt disputei cu soţia tăindu-i gâtul prin somn Un iesean a pus capat scandalurilor permanente cu iubita sa, ucigand-o. Barbatul a fost prezentat magistratilor Tribunalului cu propunerea de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile. Propunerea a fost aprobata, iar contestatia inaintata de suspect in fata Curtii de Apel a fost respinsa. Barbatul va ramane in stare de arest cel putin pana pe 11 iunie. Mitrut Mihaila este acuzat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunal ca in dimineata zilei de 10 mai si-ar fi ucis concubina in urma unui conflict aparut pe fondul consumului de alcool. „Dupa cearta, victima se afla in patul locuintei.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 mai, polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 3 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de violența in familie, și au reținut un minor de 16 ani, din Pitești. Din…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Caras-Severin, atacatorul l-a ranit si pe barbatul care o insotea pe fosta concubina.„In fapt, s-a retinut ca, in data de 29.04.2022, in jurul orei 21,11, pe raza localitatii Oravita din judetul Caras-Severin, respectiv in parcul din fata…

- Magistratii si-au spus spus ultimul cuvant in cazul unui iesean care si-a ucis iubita in bataie din cauza televizorului. El a lovit-o cu salbaticie pentru ca femeia ii reprosase ca a schimbat canalul. A lasat-o in pat, agonizand, si s-a vazut linistit de treburi. Abia in seara zilei urmatoare s-a gandit…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din localitatea Sancraiu de Mureș a fost batut, in data de 27 martie, in zona Complexului de Agrement și Sport "Weekend" din Targu Mureș. Ulterior, barbatul care era casatorit și tatal unei fetițe de 4 ani a decedat, in data de 2 aprilie, și a fost condus … Post-ul Detalii…

- Doua femei, mama si fiica, au fost gasite moarte in propria gospodarie din satul Poiana din comuna Cristinesti.Din primele informatii victimele prezinta plagi injunghiate in zona gatului, a declarat pentru AGERPRES prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia.Potrivit…

- Un barbat din Braila a fost arestat duminica pentru tentativa de omor, la Targu Jiu, dupa ce a lovit un coleg de serviciu cu un vatrai in cap. Incidentul a avut loc intr-o pensiune din municipiu, pe fondul consumului de alcool. Ancheta este instrumentata de Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj. „Conform…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta fac primele precizari oficiale cu privire la arestarea unui barbat arestat preventiv pentru crima Oficial de la Parchet Prin ordonanta din data de 20 februarie 2022 a Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta s a dispus punerea in…