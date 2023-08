Crimă bestială la Timișoara – un nemernic a intrat peste o bătrână în partamentul de bloc să o jefuiască și a ucis-o Crima bestiala la Timișoara – un nemernic a intrat peste o batrana in partamentul de bloc sa o jefuiasca și a ucis-o. Potrivit Poliției Timiș, la data de 15 august 2023, in jurul orei 18:00, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca vecina sa, in varsta de 74 de ani,ar fi fost agresata fizic de catre un barbat, care a patruns in locuința acesteia de pe strada Clabucet din Timișoara. La fața locului a fost depistat barbatul in varsta de 47 de ani, banuit de comiterea faptei, care a fost imobilizat și condus la sediul politiei. In urma loviturilor… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

