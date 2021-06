Stiri pe aceeasi tema

- ”Zona firmelor mici si mijlocii inca are foarte mult loc de crestere. Perspectiva din care vorbesc este a cresterii digitalizarii platilor, in aceasta industrie practic vorbim de peste 70 miliarde euro, vorbesc de tranzactii cu aceste carduri din Romania, sunt peste 18 milioane de carduri in Romania.…

- EUROCHAMBRES reprezinta peste 20 milioane de intreprinderi in Europa (dintre care 98% care sunt IMM-uri) prin intermediul celor 45 de organizatii nationale membre si a celor 1700 de camere regionale si locale.„CCIR, coorganizatorul primei ediții a Forumului de afaceri 3SI, care a avut loc in septembrie…

- Echipa feminina a României la tir sportiv a cucerit, marți, medaliile de bronz în proba la pușca cu aer comprimat 10 metri din cadrul Campionatului European de tir sportiv de la Osijek (Croatia).Laura-Georgeta Ilie (626,7 puncte), Roxana Sidi (626 puncte) si Eliza Alexandra Molnar…

- Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, a ratat finala celebrului concurs. Cantareața in varsta de 21 de ani a facut furori insa pe scena cu talentul ei, dar și cu apariția sa. A purtat o rochie viu colorata, creata de o marca australiana de lux.Intrata in prima semifinala a concursului pe…

- Roxen a cantat piesa „Amnesia” in prima semifinala a concursului european, care se desfașoara in Olanda, la Rotterdam, in acest an.„Lipsa de experienta a lui Roxen”, a fost una din cauzele ratarii calificarii, a afirmat Liana Stanciu la TVR dupa prima semifinala. „Intr-o camera plange Roxen, in alta…

- Romanii au devenit tot mai interesați sa plateasca la magazine cu telefonul mobil, cu ceasul sau brațarile. Astfel, Romania a ajuns in top 10 mondial la creșterea și penetrarea plaților cu telefonul mobil. Anunțul a fost facut de Catalin Crețu managerul general al Visa Europe pentru Romania, Croatia,…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a ramas constant comparativ cu luna anterioara, la valoarea de 55,7 puncte, iar analistii estimeaza ca impactul economic al coronavirusului se va resimti pana in trimestrul II al anului 2022. "Indicatorul de Incredere Macroeconomica…

- Noul raport UNESCO, publicat ieri, arata ca regia statului Romsilva este incapabila sa protejeze fagetele multiseculare și ca le exploateaza abuziv in mod planificat. Cum de vaccinul AstraZeneca a fost declarat sigur: Trombozele apar și la oameni nevaccinați! ”Ministerul Mediului, prin departamentul…