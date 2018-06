Creştinii sărbătoresc astăzi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel Daca Petru a murit fiind rastignit cu capul in jos, lui Pavel i s-a taiat capul. Moastele acestora au fost puse si pastrate impreuna, iar ziua de 29 iunie aminteste acest martiraj al lor. Exista si o serie de sarbatori care marcheaza aceasta celebrare. Se spune ca ziua care precede sarbatoarea Apostolilor este dedicata unor spirite ale cerului care, in ajunul praznicului, umbla libere prin lume, pedepsindu-i pe cei care nu dorm in casa. Ca protectie impotriva acesto (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

