- Premierul Florin Cițu a prezentat Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) care a fost trimis oficial, luni, la Bruxelles. Conform acestui document, creșterea varstei de pensionare va fi voluntara, iar criteriile pentru ieșirea la pensie anticipata vor fi modificate. De asemenea, in viitoarea…

- Guvernul a prezentat in Planul Național de Redresare și Reziliența, trimis oficial luni la Bruxelles, reforma sistemului de pensii din Romania, precum și pașii care urmeaza sa fie parcurși. Potrivit documentului transmis Comisiei Europene, creșterea varstei de pensionare va fi voluntara, va fi propusa…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, susține ca noua lege a pensiile nu va viza creșterea obligatorie a varstei de pensionare și ca aceasta va fi „opțiune”. Declarațiile au loc in contextul in care liderul PNL, Ludovic Orban, a recunoscut miercuri ca s-a discutat despre creșterea varstei de pensionare și…

- „Atunci cand vorbești de reforma se pot emite tot felul de teorii. In spațiul public noi am spus constant ca, in privința varstei de pensionare, noi vorbim despre opțiune. In Romania suntem intr-un deficit de calitate in viața activa a angajaților și avem obigația sa introducem opțiunea.Intregul proces,…

- „Banii care sunt alocați in mod specific in PNRR se duc in infrastructura, susțin mediul de afaceri, iar indirect, aceste fonduri vor ajuta la susținerea Romaniei. In PNRR nu se specifica procentul de creștere a pensiilor. Guvernul face un proces de evaluare, iar din perspectiva grupului de lucru, va…

- Pensionarea anticipata se elimina, stagiul minim de cotizare va crește, iar cheltuielile de la buget cu pensiile se vor menține la același nivel. Aceste masuri sunt prevazute in PNRR, planul de reforme prezentat Comisiei Europene. Guvernul are in vedere și revizuirea varstei de pensionare, respectiv…