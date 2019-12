Cresterea salariului minim, cu bune si rele. Cum stam fata de tarile UE si o veste proasta: clasa de mijloc se subtiaza tot mai mult

Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim ar putea creste cu 7,2% in 2020, anunta premierul Ludovic Orban, precizand ca in aceasta saptamana vor fi definitivate propunerile pentru formula de calcul. "In cursul acestei saptamani, definitivam propunerile pentru formula de calcul a salariului minim. Daca stabilim ca formula…

- Guvernul Orban are zilele numarate, urmand sa fie remaniat, iar in componența acestuia sa intre și reprezentanți ai USR sau PMP, a afirmat analistul politic Ion Cristoiu. Jurnalistul nu exclude nici varianta ca premierul Ludovic Orban sa demisioneze.Vezi și: Acuzat ca i-a spus lui Liviu Dragnea…

- Dupa ce Ludovic Orban a anuntat ca se va face o analiza inainte de cresterea salariului minim, fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a oferit mai multe argumente pentru care aceasta crestere ar trebui sa aiba loc de la 1 ianuarie, asa cum este prevazut in legea salarizarii. "ARGUMENTE…

- Dupa ce Ludovic Orban a anuntat ca se va face o analiza inainte de cresterea salariului minim, fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a oferit mai multe argumente pentru care aceasta crestere ar trebui sa aiba loc de la 1 ianuarie, asa cum este prevazut in legea salarizarii. Iata mai jos postarea…

- Violeta Alexandru a declarat saptamana trecuta ca a facut un grup de lucru la Ministerul Muncii și va ieși cu un proiect in consultare cu Ministerul de Finanțe privind un nou mod de calcul pentru salariul minim, astfel incat acesta sa poata fi acordat „fara sa existe suspiciunea interferenței politice".…

- Guvernul Dancila discuta in sedinta de luni un proiect de hotarare prin care se decide majorarea salariului minim incepand de anul viitor. Asadar, chiar daca este demis de trei saptamani, actualul Executiv ia o masura prin care obliga la plata viitorul Guvern. "Imbunatatirea vietii romanilor…

- „De vreo doua zile PNL ataca Guvernul Dancila ca majoreaza salariul minim NET cu 100 de lei. Ca, vezi Doamne, -mai era cineva prin 1989 care mai dadea 100 de lei" și ca „guvernul n-ar fi legitim-. Domnule premier desemnat, doar atata puteți?! Comparația cu 1989 nu ține. Pentru ca nu vorbim aici doar…

- Cu referire la anunțul ca va crește salariul minim cu 100 de lei, Ludovic Orban a declarat ca "Mai era cineva prin 1989 care mai dadea cate 100 de lei sau cate un leu... Baieții aștia nu ințeleg, oamenii aștia nu ințeleg ca ei au fost demiși prin moțiune de cenzura, ca nu mai pot sa se comporte ca…