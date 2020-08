CREȘTEREA reală a pensiilor. Calcule de ultimă oră Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat in ședința de Guvern de vineri seara ca pensia minima crește de la 704 lei, cat este in prezent, la 800 de lei, dupa ce punctul de pensie va crește și el, de la 1 septembrie, de la 1.265 de lei, cat este acum, la 1.440 de lei. Puterea.ro a facut calculele și va prezinta creșterea reala a... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

