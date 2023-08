Creşterea numărului locurilor de muncă din SUA a încetinit peste aşteptări în august Firma a raportat miercuri ca angajatorii privati au adaugat 177.000 de locuri de munca in august, cu mult sub totalul revizuit de 371.000 adaugat in iulie. Economistii chestionati de Dow Jones se asteptau la crearea de 200.000 de locuri de munca in august. ADP a raportat, de asemenea, ca cresterea salariilor a incetinit pentru lucratorii care si-au schimbat locul de munca si pentru cei care au ramas in pozitiile lor actuale. ”Cifrele din aceasta luna sunt in concordanta cu ritmul crearii de locuri de munca anterior pandemiei. Dupa doi ani de castiguri exceptionale legate de redresare, ne indreptam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele ședințe ale pieței valutare s-a conturat o tendința de depreciere a monedei naționale fața de cea unica, in contextul situației grave cu care se confrunta guvernul, care trebuie sa convinga Comisia Europeana sa accepte o majorare a deficitului bugetar. Cursul euro a crescut de la 4,9418…

- Locurile de munca din sectorul privat au crescut cu 497.000 de posturi in iunie, cu mult peste cresterea de 267.000 din luna mai, revizuita in scadere, si mult mai bine decat estimarea consensului analistilor Dow Jones, de 220.000. Avansul a dus la cea mai mare crestere lunara inregistrata din iulie…

- Venita in Romania pentru a munci, o bengaleza a ajuns in situatia de a se cere expulzarea ei sub escorta. „Vina" femeii a fost aceea ca angajatorul iesean a trimis-o temporar sa munceasca in alta parte si pe alta pozitie decat cea contractata. Faptul ca Serviciul de Imigrari a scos-o responsabila pe…

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…

- Indicele preturilor de consum, care masoara schimbarile preturilor pentru o multitudine de bunuri si servicii, a crescut cu doar 0,1% fata de luna precedenta, coborand ritmul anual la 4%, de la 4,9% in aprilie. Cresterea anuala este cea mai mica din martie 2021, cand inflatia tocmai incepea sa accelereze…

- SUA - Rata anuala a inflatiei a incetinit in mai. Preturile de consum in Statele Unite au crescut moderat in mai, ducand la cea mai redusa crestere anuala a inflatiei din ultimii peste doi ani, desi presiunile determinate de preturile de baza raman solide, sprijinind opiniile ca Rezerva Federala…

- Preturile de consum in Statele Unite au crescut moderat in mai, ducand la cea mai redusa crestere anuala a inflatiei din ultimii peste doi ani, desi presiunile determinate de preturile de baza raman solide, sprijinind opiniile ca Rezerva Federala a SUA (Fed) nu va modifica miercuri dobanzile. In mai,…

- Economia Romaniei aproape a stagnat in primul trimestru. PIB-ul a crescut cu doar 0,1% fața de sfarșitul anului trecut, in principal, din cauza problemelor din Industrie, arata datele provizorii ale Institutului Național de Statistica.