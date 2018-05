Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea economica in Romania este pusa la indoiala pe termen scurt din cauza mai multor factori, printre care și creșterea costului forței de munca care afecteaza exporturile. « De maniera generala, incertitudinea privind acțiunile guvernului roman afecteaza creșterea economica", spune Comisia Europeana…

- CE a mentinut estimarie referitoare la cresterea economiei Romaniei la 4,5% Conform previziunilor economice de primavara, publicate ieri, deficitul bugetar ar urma sa ajunga la 3,4% din PIB în 2018, pentru ca anul viitor sa se adânceasca la 3,8%. În ceea ce priveste…

- Cresterea PIB-ului real a continuat si in 2017, determinata de cresterea consumului privat, impulsionat la randul sau de o politica fiscala expansionista, estimandu-se ca avansul PIB-ului real va incetini in 2018, ajungand la 3,9% in 2019, a informat Comisia Europeana. Potrivit acesteia, deficitul bugetar…

- Romania a incheiat cu un deficit de 4,46 miliarde de lei primele trei luni, fața de un excedent de 1,5 miliarde de lei in primul trimestru al anului trecut, potrivit exceuției bugetare publicate de catre Ministerul Finanțelor. Veniturile au crescut cu 11%, dar cheltuielile au avansat cu 22%. Deficitul…

- Cresterea economica s-ar putea tempera in acest an la 4,4%, fata de 6,9% anul trecut, si la 3,6% in 2019, pe masura ce Ministerul Finantelor, condus de Eugen Teodorovici, ar putea aplica o politica fiscala mai restrictiva, incercand sa mentina sub control deficitul bugetar prin taierea investitiilor…

- Paradoxul inegalitatilor sociale si al saraciei se mentine in Romania, in conditiile in care cresterea economica este peste media Uniunii Europene, a declarat Angela Cristea, seful reprezentantei Comisiei Europene in Romania, potrivit Agerpres.

- In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci ”mai degraba isi taie el o mana”. ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa…

- Nu stim cum si-a imaginat Liviu Dragnea ca va fi primit „Experimentul Olguta”. In orice caz, nu cu un val de nemultumiri si refuz aproape in masa. Revolutia fiscala, cum cu mandrie a fost prezentat proiectul legii salarizarii, este un punct de rascruce nu pentru salariatii din Romania, ci schimba intreaga…