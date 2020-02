Creștere importantă a numărului de pasageri pe aeroportul din Timișoara, în prima lună din 2020 Aeroportul Internațional Timișoara „a pașit cu dreptul” in noul an, dupa cum arata datele de trafic aerian inregistrate in luna ianuarie a anului 2020. In prima luna a anului curent, 119.373 de pasageri au calatorit spre/dinspre aeroportul Timișoara, cu 15% mai mult decat in aceeași perioada a anului precedent. Cei mai mulți calatori au ales […] Articolul Creștere importanta a numarului de pasageri pe aeroportul din Timișoara, in prima luna din 2020 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

