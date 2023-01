Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile aprobate in anul respectiv au inclus avioane de lupta F-15ID in valoare de 13,9 miliarde de dolari catre Indonezia, nave de lupta de suprafata cu misiune multipla in valoare de 6,9 miliarde de dolari in Grecia si tancuri M1A2 Abrams in valoare de 6 miliarde de dolari in Polonia. General Dynamics…

- Cele mai recente raportari financiare ale marilor banci americane au oferit o imagine eterogena a mediului financiar in trimestrul al patrulea al anului trecut. Inflația, reducerea numarului de tranzacții in zona de investiții, scaderea consumului și pregatirile pentru recesiune, inclusiv o combinație…

- Un bilet jucat vineri 13 i-a adus caștigatorului 1,35 miliarde de dolari, fiind al doilea cel mai mare premiu din istorie loteriei americane Mega Millions, conform StirileProTV. Un bilet castigator a fost validat vineri, 13 ianuarie, in Maine, un stat federal american situat in nord-estul Statelor Unite,…

- Polonia cumpara tancuri americane pentru a-și consolida apararea in baza unui contract in valoare de 1,5 miliarde de dolari.

- Incasarile pentru noiembrie au scazut cu 10%, sau cu 29 de miliarde de dolari fata de un an anterior, la 252 de miliarde de dolari, in timp ce cheltuielile au crescut cu 6%, sau 28 de miliarde de dolari, pana la 501 de miliarde de dolari, de asemenea un record in noiembrie. Scaderea veniturilor a fost…

- Dupa Statele Unite, China este al doilea furnizor de arme mondial și este in creștere, releva cel mai recent raport difuzat de SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute). Acest raport a fost publicat la data de 5 decembrie 2022 și se refera la anul 2021. In 2021, cele 40 de companii din…

- Gigantul farmaceutic Pfizer Inc. și-a majorat marți estimarile pentru intregul an privind vanzarile vaccinului sau anti-Covid-19 cu 2 miliarde de dolari, pana la 34 de miliarde de dolari, incurajate de cererea pentru noile vaccinuri de rapel bivalente. Compania Pfizer și-a menținut prognoza privind…

- Creșterea dolarului va șterge peste 10 miliarde de dolari din profiturile companiilor americane in al treilea trimestru, estimeaza analiștii, punand presiune pe companiile care se confrunta deja cu prețuri ridicate și cu perspective interne sumbre, scrie