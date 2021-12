Creștere de 75% a prețurilor de producție pentru industria energetică, în octombrie Preturile productiei industriale (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 26,8% in luna octombrie fata de aceeasi luna a anului trecut, in timp ce in cazul industriei energetice avansul este de 74,71%, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Fata de luna septembrie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 6,3%.La nivelul pietei interne, indicele preturilor industriale a inregistrat un salt de 8,69% in octombrie fata de septembrie, respectiv de 32,42%, raportat la octombrie 2021. La extern, majorarile de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

