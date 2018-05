Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate din populatia Marii Britanii considera ca refugiatii ar trebui sa beneficieze de un sprijin mai mare din partea guvernului, potrivit unui sondaj de opinie publicat joi, relateaza Reuters. Compasiunea fata de refugiati a crescut, 38% dintre respondenti sondajului Aurora…

- Cheltuielile pentru o noapte de cazare per vizitator au urcat in 2017 cu 0,4%, la 69 de euro, arata datele revizuite publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG). Potrivit Agerpres, numarul total de nopti petrecute in Grecia - a sasea cea mai vizitata destinatie turistica din Uniunea Europeana…

- Numarul bancherilor din Uniunea Europeana care castiga cel putin un milion de euro a scazut in anul 2016, dupa ce introducerea unor limite cu privire la bonusurile ce pot fi platite angajatilor din sectorul financiar a dus la modificarea sistemului de recompensare printr-un accent mai mare pe partea…

- Uniunea Europeana a produs, in 2016, aproximativ 630 milioane de litri de whisky, cu 90 de milioane de litri mai putin decat in 2015 si cu 170 milioane litri mai putin decat varful de productie inregistrat in 2012, arata datele publicate marti de Eurostat. In 2016, productia de whisky din…

- Un numar de 649.855 de persoane au cerut azil in Uniunea Europeana in anul 2017, numar cu aproape jumatate mai mic decat recordul de 1,26 milioane de solicitanti de azil inregistrati in 2015, releva un studiu al Biroului de statistica al UE (Eurostat) publicat marti pe site-ul sau, informeaza AGERPRES…

- 'Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre', a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa.Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta…

- Romania, Italia si Luxemburg sunt statele din Uniunea Europeana (UE) cu cele mai mici diferente de salarizare dintre barbati si femei, in timp ce Estonia, Cehia si Germania au cele mai mari diferente, potrivit datelor Eurostat. În timp ce media în UE, în 2016, a fost de 16%, România…